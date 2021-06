Polizeieinsatz wegen Hausbesetzung in Bremen

Die Polizei entfernte die Banner mit Aufschriften wie "ACAT" und "Patriarchat wegbomben".

Christian Butt/NWM-TV

Bremen. Am Dienstagnachmittag verschafften sich mehrere vermummte Personen nach Angaben der Polizei Zugang zu einem Haus in Horn. Der Polizeieinsatz war am Abend beendet.

Gegen 14.45 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf, dass die Gruppe das Gelände in der Horner Heerstraße mit einer Leiter und Campingzubehör betreten hätte. Zeitgleich veröffentlichte die Gruppierung "rosarote Zora" in den sozialen Medie