Über mehrere Kilometer hat die Bremer Polizei drei Pferde verfolgt.

Friso Gentsch / dpa

Bremen. Einen tierischen Einsatz hatten Polizisten am Montag im Bremer Osten. In Osterholz waren am Nachmittag drei Pferde von einer Weide ausgerissen. Dabei kam es auch zu einem Verkehrsunfall.

"Eine Polizeistreife in Osterholz staunte nicht schlecht, als plötzlich drei Pferde auf sie zu galoppierten", berichtet die Polizei. Die Vierbeiner kamen laut Polizei im Galopp vom Ehlersdamm und bogen im nächsten Moment schon in die Osterh