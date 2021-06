Die Polizei in Bremen hat am Wochenende Raser aus dem Verkehr gezogen.

Friso Gentsch

Bremen. Am Wochenende hat die Bremer Polizei verschiedene Verstöße im Stadtgebiet festgestellt. Negativ stießen besonders Beteiligte von illegalen Fahrzeugrennen hervor.

Die Polizei in Bremen hat am Wochenende einige Raser aus dem Verkehr gezogen. Laut einer Mitteilung wurden am Freitag und Samstag mehr als 20 Fahrzeuge überprüft. Negativer Spitzenreiter war ein 24 Jahre alter Mercedesfahrer, der mit Tempo