Die Polizei sucht nach Zeugen und nach dem Opfer des Vorfalls.

Gert Westdörp

Bremen. Bei einer Auseinandersetzung in Bremen sollen fünf Jugendliche einen etwa 15-Jährigen massiv verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bei einer Prügelei in Bremen am Sonntag haben mehrere Jugendliche auf ihr am Boden liegendes Opfer eingetreten. Die Tritte verletzten den etwa 15-jährigen Jungen auch am Kopf. Laut Polizei konnten nach der Prügelei im Überseepark zwei 14 un