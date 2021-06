Die Polizei Bremen hat bezüglich einer schweren Prügelattacke drei Tatverdächtige gestellt und einen davon vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Bremen-Hemelingen. Im Januar ist ein 18-Jähriger Bremer von einer Gruppe junger Männer verprügelt und gegen den Kopf getreten worden. Nun hat die Polizei drei Tatverdächtige gestellt.

Den Polizeiangaben nach handelt es sich dabei um drei Jugendliche und junge Männer im Alter von 15, 16 und 19 Jahren. Nach langen und umfangreichen Ermittlungen seien sie am Dienstagmorgen in einer Wohnung in Hemelingen gestellt worden. Die