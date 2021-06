Verdächtiger Brief bei der Piratenpartei Bremen löst Polizeieinsatz aus

Ein verdächtiger Brief hat im Bremer Büro der Piratenpartei einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. (Symbolbild)

imago images / Sabine Gudath

Bremen-Neustadt. Am Dienstagnachmittag hat ein Brief mit einem pulverartigen Inhalt in einem Bremer Büro der Piratenpartei zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt.

Wie die Polizei mitteilt, haben Mitarbeiter des Parteibüros an der Hohentorsheerstraße gegen 15.45 Uhr den Brief bemerkt und daraufhin die Beamten verständigt. Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr rückten an und untersuchten die