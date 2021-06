Mit Schlagstöcken und Holzlatte: Zwei Prügeleien in Bremen

Gleich an zwei Schlägereien waren die Personen beteiligt: zunächst in der Neustadt und später in Huchting. (Symbolfoto)

Karl-Josef-Hildenbrand/dpa

Bremen. In der Nacht auf Dienstag ist es in der Bremer Neustadt zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Etwas später schlugen sich erneut mehrere Menschen, darunter auch Beteiligte der ersten Auseinandersetzung, in Huchting.

Zunächst ist es laut Mitteilung der Polizei um 23.40 Uhr zwischen den Insassen zweier Autos in der Neustadt zu einer verbalen Auseinandersetzung. Es sollen diverse Beleidigungen ausgetauscht worden sein. Daraufhin soll eine Partei der ander