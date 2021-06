15-jähriger Junge in Badesee in Bremen ertrunken

Am Achterdieksee in Bremen ist ein 15-jähriger Junge ertrunken.

NWM-TV/Christian Butt

Bremen. Ein 15-jähriger Junge ist am Montag am Achterdieksee in Bremen-Oberneuland gestorben. Gaffer behinderten den Einsatz der Rettungskräfte stark, machten Fotos und Videos.

Der Jugendliche ist nach Angaben der Polizei im Achterdieksee geschwommen und konnte sich auf einmal nicht mehr an der Wasseroberfläche halten. Helfer haben vergeblich versucht, ihn aus dem Wasser zu retten. Mehrere Badegäste suchten nach i