Hakenkreuze und Corona-Schmierereien in Bremen auf Boden gesprüht

Die Polizisten machten die Schmierereien auf dem Gehweg unkenntlich. (Symbolfoto)

Patrick Seeger/dpa

Bremen. Unbekannte haben am in Bremen-Vahr Hakenkreuze und Schriftzüge mit Corona-Bezug auf einen Gehweg gesprüht. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, sind Einsatzkräfte am Sonntag gegen 14.30 Uhr in Bremen-Vahr unterwegs gewesen, als sie die Schmierereien an der Carl-Goerdeler-Straße entdeckt haben. Unbekannte hatten Hakenkreuze und weitere Schriftzüge wie "Coro