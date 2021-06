71-Jährige auf Pedelec wird in Bremen bei Unfall schwer verletzt

Jörn Martens

Bremen. Bei einem Verkehrsunfall in Bremen ist eine 71-Jährige schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Am Freitagvormittag kam es in Bremen-Kattenturm zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 71 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls