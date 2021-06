Nach 250 Platzverweisen: Polizei will in Bremen Corona-Regeln streng kontrollieren

Wieder geöffnete Lokale ziehen die Bremer in Scharen an. Doch kommt es offenbar noch zu oft zu Brüchen der Corona-Regeln.

Christoph Schmidt/dpa

Bremen. Reihenweise Regelbrüche, reihenweise Platzverweise: Die Bremer Polizei hat in der vergangenen Woche zahlreiche Verstöße der Corona-Regeln verzeichnet. Diesen Freitag und Samstag soll sich das nicht wiederholen.

Die Bremer Polizei will an diesem Freitag und Samstag, 11. und 12. Juni, verstärkt die Einhaltung der Corona-Vorschriften kontrollieren. Hintergrund dieser Ankündigung sind zahlreiche Verstöße an vergangenen Wochenende. So seien an den Flan