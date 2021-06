www.imago-images.de / Simon Adomat

Bremen. In den vergangenen Tagen hat die Polizei in Bremen mehrere Raser und Poser aus dem Verkehr gezogen. In Hemelingen war ein Autofahrer mit Tempo 120 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs.

Die Polizei hat am Montag und Dienstag in Bremen mehrere Raser und Poser aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden 17 Fahrzeuge im Stadtgebiet kontrolliert. Den negativen Höhepunkt bildete ein Fahrer, der mit Tempo 120 statt der erlaub