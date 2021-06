Auf das Gelände der Bereitschaftspolizei Bremen ist in der Nacht zum Sonntag ein Brandanschlag verübt worden. Jetzt liegt ein Bekennerschreiben vor.

Jörn Hüneke

Bremen. Der Schaden geht in die Hunderttausende, nun haben sich Antikapitalisten zu dem Anschlag in der Nacht zu Sonntag in Bremen bekannt. Der Staatsschutz ermittelt.

Nach dem Brandanschlag in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Gelände der Bremer Bereitschaftspolizei liegt der Polizei nun ein Bekennerschreiben vor. Den Angaben zufolge wurde das Schreiben über einen verschlüsselten Accoun