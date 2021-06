Schnittverletzungen im Gesicht bei Messerattacke in Bremer Straßenbahn

In Bremen sind bei einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn zwei Personen verletzt worden.

imago-images / Andreas Gora

Delmenhorst. Wegen einer Nichtigkeit ist am Sonntag in einer Bremer Straßenbahn ein Streit entstanden, der schnell eskalierte. Erst flogen die Fäuste, dann wurde ein Messer gezückt. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Polizei sucht nach dem Täter.

In Bremen ist es in einer Straßenbahn zu einem Messerangriff gekommen. Zwei Männer wurden verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter. Laut Schilderung der Polizei war es sonntagfrüh gegen 5.20 Uhr in der Straßenbahnlinie