Die Polizei sucht einem Vorfall am Bremer Hauptbahnhof mit anscheinend rassistischem Motiv nach Zeugen. (Symbolbild)

imago images / Fotostand

Bremen. Am Donnerstagmorgen ist eine unbekannte Frau am Bremer Hauptbahnhof auf eine 28-jährige Mutter losgegangen. Beim Einstieg in den Fahrstuhl schlug die Täterin ihr ins Gesicht und beleidigte sie.

Den ersten Polizeierkenntnissen nach hat die 28-jährige Mutter mit ihrem Kinderwagen vor dem Fahrstuhl des Bahnsteigs 8 gestanden. Dort hatte sie gerade friedlich mit zwei anderen Müttern, ebenfalls mit Kinderwagen, darüber gesprochen, wer