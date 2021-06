Unbekannte haben diese gefährlichen Hundeköder auf Grasflächen in Huckelriede verteilt.

Polizei Bremen

Bremen-Neustadt. In Huckelriede haben unbekannte Täter mit Nägeln präparierte Hundeköder ausgelegt. Ein Hund musste deswegen am Dienstag in eine Tierklinik gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, ist eine Bremerin mit ihrem dreijährigen Tibet-Terrier im Kuhhirtenweg spazieren gewesen. Dabei entdeckte der Vierbeiner die mit Nägel versetzten Wurstköder im Gras und fraß mehrere davon. Die Halterin hat ihren Hu