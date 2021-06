Polizei Bremen geht möglicher Großprügelei an Schlachte nach

Die Polizei sucht nach einer Prügelei an der Schlachte nach Zeugen. Außerdem zeigt sie nun mehr Präsenz am Tatort.

imago images / Deutzmann

Bremen-Mitte. Am Montag soll es in Bremen an der Schlachte zu einem großen Streit zwischen zwei Gruppen gekommen sein. 40 bis 50 Männer seien daran beteiligt gewesen.

Die Polizei Bremen geht derzeit einer möglichen, größeren Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen an der Schlachte nach. Dafür suchen die Beamten Zeugen.Streit vor Lokal wohl eskaliertNach eigenen Angaben wurde die Polizei am Montag gegen