Bei einem Streit zwischen dem alten und dem neuen Lebensgefährten einer Frau in Bremen kam es zum Messerangriff. (Symbolbild)

imago images / Ulrich Roth

Bremen-Walle. Am Waller Bahnhof in Bremen ist es am Sonntag zu einer Messerattacke gekommen. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Am Sonntag, 30. Mai, ist es am Waller Bahnhof in Bremen zu einem gefährlichen Streit gekommen. Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Ex-Partnerin ging dieser auf ihren neuen Freund los und verletzte ihn und sich dabei