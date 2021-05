Das kleine Gefährt führte zu einem schwerwiegenden Unfall. (Symbolbild)

imago images / Brent Doscher

Bremen. Am Sonntag hat ein Longboard in Bremen zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten geführt. Die Ermittlungen dauern an.

Ein 76 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Sonntagabend in der Östlichen Vorstadt in Bremen bei einer Kollision mit einem Longboard schwer verletzt.Longboard blockiert Pedelec-ReifenWie die Polizei berichtet, befuhr der Pedelec-Fahrer ge