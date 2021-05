In Bremen hat ein 15-Jähriger auf einen 17-Jährigen eingestochen. Die Mordkommission ermittelt. (Symbolfoto)

Friso Gentsch / dpa

Bremen. Ein 15-Jähriger soll am Samstagnachmittag in den Bremer Wallanlagen versucht haben, einen 17-Jährigen zu töten. Er konnte nach kurzer Flucht gestellt werden.

Laut Bericht der Polizei gerieten die zwei Jugendlichen am Samstagnachmittag in der Bremer Innenstadt in einen Streit. Sie stritten sich in den Wallanlagen, in Höhe des Herdentorsteinweges. Nach ersten Erkenntnissen trat der Jüngere dem Ält