In Bremen warnt die Polizei erneut vor Trickbetrügern. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Am Donnerstag sind in den Bremer Stadtteilen Gröpelingen und Osterholz Trickbetrüger unterwegs gewesen. In zwei Fällen gaben sie sich als Wasserwerker aus und in einem als Polizisten. Die Polizei sucht Zeugen.

Trickbetrüger haben sich am Donnerstag in den Stadtteilen Gröpelingen und Osterholz umgetrieben. Zunächst klingelte gegen 14.45 Uhr an der Straße Barenburg ein Mann bei einer 79-Jährigen und gab laut Polizei an, dass es in der Nachbarschaft