Einbrecher haben in Bremen 210 iPhones gestohlen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Unbekannte sind über Pfingsten in Mahndorf in die Lagerhalle eines Versandhandels eingedrungen und haben 210 Mobiltelefone der Marke Apple (iPhone) im Wert von über 100.000 Euro gestohlen.

210 iPhones im Wert von über 100.000 Euro haben Einbrecher mitgehen lassen, die über Pfingsten in eine Lagerhalle in Bremen-Mahndorf eingestiegen sind. Die Einbrecher schnitten das Wellblechdach des Gebäudes an der von-Thünen-Straße auf und