Die Bremer Polizei sucht einen Mann, der am Domshof mit antisemitischen Beleidigungen aufgefallen ist. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Bremen. Am Mittwochmittag hat ein noch unbekannter Mann am Domshof in Bremen einen 70-Jährigen antisemitisch beleidigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 70-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag am Domshof in Bremen antisemitisch beleidigt worden. Gegen 11.40 Uhr war der 70-Jährige am Domshof unterwegs, als sich ein unbekannter Mann näherte und ihn als "Saujude" bezeichnete, offenbar we