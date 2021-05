Unbekannte schießen in Bremen auf Linienbus

Unbekannte haben in Bremen laut Bericht der Polizei einen Linienbus beschossen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Unbekannte Täter haben am Pfingstsonntag auf einen fahrenden Bus in Bremen-Sebaldsbrück geschossen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist ein Bus der Linie 21 in den Haltstellenbereich Trinidadstraße in Richtung Sebaldsbrück eingefahren. Unbekannte Täter schossen laut Bericht der Polizei während der Fahrt plötzlich auf den Bus und besc