Land Bremen will 500 Millionen Euro in seine Häfen investieren

Das Land Bremen will in seine Häfen investieren.

Bremen. Die Häfen sind für Bremen immer noch ein wichtiger Wirtschaftsmotor. Aber sie stehen in einem harten Konkurrenzkampf. Es wächst die Einsicht, dass mehr Kooperation an der deutschen Küste nötig ist.

Das Bundesland Bremen will in den kommenden zehn Jahren eine halbe Milliarde Euro in die Infrastruktur seiner Häfen investieren. Das kündigte Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Mittwoch bei einer Veranstaltung zur Weiterentwicklung der H