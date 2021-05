Wie die Bremer Polizei Zivilcourage stärken will

Die Bremer Polizei will in einem Seminar die Zivilcourage stärken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Die Polizei Bremen bietet am Donnerstag, 27. Mai 2021, ein Seminar zum Thema "Zivilcourage - der Mut zu helfen" an. Der Vortrag findet online statt und ist kostenlos.

Jeder kann in die Situation kommen, in der er oder sie auf die Hilfe und Unterstützung von anderen Personen angewiesen ist. Vielleicht sogar selber Hilfe leisten muss. In dem Online-Seminar ""Zivilcourage - der Mut zu helfen" informie