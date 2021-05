Die Bremer Polizei hat Tankstellenräuber stellen können. (Symbolfoto)

David Ebener

Bremen. Zwei Räuber haben am Pfingstmontagmorgen eine Tankstelle in Mahndorf überfallen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte zur Festnahme des Duos. Die Ermittler prüfen nun, ob den Männern weitere Überfälle zuzuordnen sind.

Zwei maskierte Räuber haben am Pfingstmontagmorgen eine Tankstelle in Mahndorf überfallen. Die maskierten Räuber bedrohten die 53 Jahre alte Mitarbeiterin der Tankstelle an der Mahndorfer Heerstraße laut Polizeibericht mit einer Pistole. Si