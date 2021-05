Die Polizei sucht Zeugen einer Tat in Gröpelingen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Am Montagabend hat ein unbekannter Täter in Gröpelingen einen Stein in das Fenster eines Büros einer Wohnungsbaugesellschaft geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19.40 Uhr hörten Zeugen an der Greifswalder Straße in Bremen-Gröpelingen einen lauten Knall und sahen einen Mann weglaufen. Als sie bemerkten, dass die Scheibe am Büro einer Wohnungsbaugesellschaft kaputt war, alarmierten sie die Poli