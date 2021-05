Der 44-Jährige wurde auf dem Bremer Bahnhofsplatz ausgeraubt. (Archivfoto)

Bremen. Die Bremer Polizei hat am Donnerstag zwei Männer in der Bahnhofsvorstadt in Gewahrsam genommen. Sie sollen einen 44-Jährigen ausgeraubt haben.

Einen 28-jährigen mutmaßlichen Räuber haben Einsatzkräfte am Donnerstagabend auf dem Bremer Bahnhofsplatz festgenommen. Er ist verdächtig, gemeinsam mit weiteren Tätern zuvor einen 44-Jährigen ausgeraubt zu haben. Opfer mit Messer bedroht u