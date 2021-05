Kontrollgruppe Raser und Poser ahndet Verstöße in Bremen

Die Kontrollgruppe der Polizei hat Raser und Poser im Visier. (Symbolfoto)

imago images/Rolf Kremming

Bremen. Etliche Geschwindigkeitsverstöße von Rasern und Posern hat die Bremer Polizei am Donnerstag in der Bremer Überseestadt geahndet.

Raser und Poser hat die Polizei am Donnerstagabend in der Bremer Überseestadt in den Fokus genommen. Die Beamten ahndeten insgesamt 24 Geschwindigkeitsverstöße. Negativer Spitzenreiter war ein 26-Jähriger, der mit 128 km/h statt der erlaubt