Bremer Polizei am Pfingstwochenende verstärkt im Einsatz

Die Polizei ruft Werder-Fans dazu auf, am Samstag beim letzten Saisonspiel nicht ans Weserstadion zu kommen. (Archivfoto)

Bremen. Die Polizei Bremen appelliert an Werder-Fans, ihre Mannschaft beim Saisonfinale am Pfingstwochenende nicht vor Ort am Weserstadion zu unterstützen.

Der Polizei Bremen steht nach eigenen Angaben ein arbeitsreiches Pfingstwochenende bevor. Neben dem Fußballspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach finden weitere Versammlungen statt. Vor allem für die