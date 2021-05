Mit Hammer und Messer Kiosk in Bremen überfallen

Die Polizei sucht Zeugen des Raubüberfalls. (Symbolfoto)

imago images/Rainer Droese

Bremen. Eine 69-jährige Kioskmitarbeitern ist am Mittwoch Opfer eines Raubüberfalls im Bremer Ortsteil Hastedt geworden. Die Täter flüchteten mit Bargeld.

Zwei mit Hammer und Messer bewaffnete Räuber haben am Mittwochabend einen Kiosk in Bremen-Hastedt überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. Mitarbeiterin in Lagerraum gesperrtWie die Polizei mitteilt, betraten die Männer gegen 20.10 Uhr den Kio