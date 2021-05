19-Jähriger löst Polizeieinsatz in Bremen aus

Unter den Begriff der „Anscheinswaffe“ fallen zum Teil auch Softairwaffen. (Symbolfoto)

imago images/Panthermedia

Bremen. Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 19-Jähriger am Dienstagmittag in Bremen-Gröpelingen ausgelöst.

Mit echt aussehenden Schusswaffen ist ein 19-Jähriger am Dienstag in Bremen-Gröpelingen unterwegs gewesen, so dass Zeugen die Polizei alarmierten.Mit Plastikgewehr und Plastikpistole herumgelaufenLaut Polizeibericht meldeten Zeugen gegen 13