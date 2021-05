Eine Falafel-Preiserhöhung hat in der Bahnhofsvorstadt zu großem Streit geführt. (Symbolfoto)

imago images/Chromorange

Bremen. Ein Kunde ist über eine Falafel-Preiserhöhung in der Bremer Bahnhofsvorstadt so erbost gewesen, dass er einen Imbissmitarbeiter mit einer abgebrochenen Bierflasche verletzte.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Montagmittag in der Bremer Bahnhofsvorstadt gekommen. Nach Informationen der Polizei bestellte ein Unbekannter gegen 13.15 Uhr in einem Imbiss am Rembertiring ein Falafelgericht. Weil das G