Messerangriff in Bremen-Mitte: Täter psychisch krank

Tatort Bürgermeister-Smidt-Straße: Der 46-Jährige hat sein Opfer offenbar zufällig ausgewählt.

Sina Schuldt/dpa

Bremen. Mit einem Messer schwer verletzt hatte ein 46-Jähriger eine Frau am Montagmorgen in der Bremer Innenstadt. Nun stellt sich heraus: Der Täter ist psychisch krank.

Der 24 Jahre alte Mann, der am Montagmorgen eine 46-Jährige mit einem Messer in Bremen-Mitte angegriffen und schwer verletzt hatte, leidet nach ersten Erkenntnissen an einer psychischen Erkrankung. Offenbar hatte er die Frau zufällig a