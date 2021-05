Bremen. Dank couragierter Zeugen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der am Montagmorgen in der Bremer Innenstadt eine 46-Jährige mit einem Messer schwer verletzt hatte.

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr in der Bremer Innenstadt auf eine 46 Jahre alte Frau eingestochen und sie schwer verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen.

Nach Polizeiangaben attackierte der 24-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache die Frau an der Bürgermeister-Smidt-Straße in Höhe der Wandschneiderstraße. Mit Hilfe von couragierten Zeugen konnte der Verdächtige ermittelt und festgenommen werden. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0421) 3623888 entgegen.