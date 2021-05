Die Polizei brachte die Hunde ins Tierheim.

Polizei Bremen

Bremen. Einen illegalen Hundeverkauf hat die Polizei am Samstag an einem Einkaufszentrum in Bremen gestoppt. Die verängstigten Hundewelpen kamen in ein Tierheim.

Hundewelpen hat ein Paar am Samstag in Bremen-Osterholz aus einem Kastenwagen heraus verkauft. Nach Angaben der Polizei wurden die Tiere alles andere als artgerecht gehalten. Die Beamten gaben die Hunde in die Obhut eines Tierheims.Hundewel