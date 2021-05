Bremer Polizei rückt am Vatertag zu Schlägereien aus

Auch am Himmelfahrtstag war die Bremer Polizei im Einsatz. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Bremen. Gut zu tun hatte die Polizei am Himmelfahrtstag in Bremen. Unter anderem wurden Schlägereien an der Schlachte und der Domsheide gemeldet. Auf einem Friedhof trafen die Beamten zudem auf 800 Besucher.

Die Bremer Polizei ist Donnerstag mit verstärkten Kräften im Einsatz gewesen. Bei überraschend gutem Wetter waren viele Menschen unterwegs. Nach Angaben der Polizei blieben die typischen Bollerwagentouren aus, und die Bremer hielten sich üb