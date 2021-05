Mit Sprechchören und Palästina-Flaggen demonstrierten rund 1500 Menschen in Bremen auf dem Domshof gegen die Politik der israelischen Regierung.

Bremen. Eine palästinensische Kundgebung mit bis zu 1500 Teilnehmern hat am Himmelfahrtstag auf der Bremer Domsheide stattgefunden.

Eine angemeldete Kundgebung zum Thema „Zustand in Palästina und Verletzung der Menschenrechte“ hat am Donnerstagnachmittag in Bremen-Mitte stattgefunden. Die Bremer Polizei begleitete die friedliche Versammlung.Kooperativer Versammlungsleit