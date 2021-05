Die Polizei sucht Zeugen, die die den Täter und seinen Kompagnon beobachtet haben. (Symbolfoto)

David Ebener

Bremen. Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Schreibwarenladen in Bremen überfallen. Der Mann hat eine Mitarbeiterin mit dem Messer bedroht. Anschließend ist er zu seinem Kompagnon auf den Motoroller gestiegen und ohne Beute geflohen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Mit den Worten "Geld her!" und einem Messer in der Hand betrat der Mann am Dienstagabend gegen 18 Uhr Mann das Geschäft an der Ohserstraße in Habenhausen. Daraufhin drückte die 60-jährige Verkäuferin den Alarmknopf und rannte aus dem Laden.