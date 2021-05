In Bremen wurden in einer sogenannten Bunkerwohnung 92 Kilogramm Marihuana sichergestellt. (Symbolfoto)

Nicolas Armer/dpa

Bremen/Landkreis Hildesheim. Größere Mengen von Marihuana und Kokain sind in Bremen und Sarstedt im Landkreis Hildesheim sichergestellt worden. Nach einer Durchsuchungsaktion am Dienstag hat die Polizei die beiden Hauptbeschuldigten in Bremen festgenommen.

Die zwei Personen sollen dem Amtsrichter vorgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung. In Bremen wurden in einer sogenannten Bunkerwohnung 92 Kilogramm Marihuana sichergestellt. In anderen Wohnungen waren es fünf bis sechs Kilo Marihuana