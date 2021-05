18-Jähriger erleidet Kopfverletzungen bei Schlägerei am Bremer Hauptbahnhof

Warum der Streit zwischen den Jugendlichen eskalierte, ist noch unklar. (Symbolfoto)

Patrick Seeger/dpa

Bremen. Am Sonntagabend sind mehrere Jugendliche in Bremen-Mitte aneinandergeraten. Dabei wurde ein 18-Jähriger verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Zunächst wurde die Polizei gegen 19.30 Uhr zur Schlachte gerufen, teilt diese mit. Zeugen hatten eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen beobachtet. Der Streit zwischen den beiden Parteien eskalierte aus noch ungeklärter Ursache