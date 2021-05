Betrunkener fährt mit dem Fahrrad auf Autobahn in Bremen

In Schlangenlinien über alle drei Spuren und ohne Licht fuhr der 21-Jährige und brachte sich damit in Lebensgefahr. (Symbolfoto)

Peter Kneffel/dpa

Bremen. In Schlangenlinien ist ein 21-Jähriger in der Nacht zu Samstag mit seinem Fahrrad auf der Autobahn in Bremen unterwegs gewesen.

Nachts gegen 2.40 Uhr radelte der Mann laut Mitteilung der Polizei dunkel gekleidet und ohne Beleuchtung auf der A27 kurz hinter der Lesumbrücke in Richtung Cuxhaven. Der 21-Jährige fuhr dabei in Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen.