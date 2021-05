Auto schießt an Ausfahrt der A1 bei Bremen geradeaus und überschlägt sich

Der Wagen landete auf dem Dach.

Nonstopnews

Bremen. Ein 38-jähriger VW-Fahrer war am Sonntagabend auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs, als er an der Ausfahrt Anschlussstelle Hemelingen von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Auto durchbrach mehrere Schutzplanken und blieb kopfüber auf einer Grünfläche liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht.

Wie die Polizei berichtet, ist der 38-Jährige gegen 18 Uhr mit seinem VW T-Rock auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann an der Anschlussstelle Hemelingen von der Autobahn abfahren.