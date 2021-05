22-Jähriger wirft in Bremen Scheibe von Polizeiwagen ein

Ein 22-Jähriger hat in Bremen die Scheibe eines Polizeiwagens eingeworfen. (Symbolfoto)

Fabian Strauch/dpa

Bremen. Ein 22 Jahre alter Mann hat am Donnerstag gegen 13.40 Uhr an der Gröpelinger Heerstraße in Bremen-Gröpelingen einen Streifenwagen der Bremer Polizei beschädigt.

Zuvor war der junge Mann wegen eines Corona-Verstoßes von Polizisten kontrolliert worden, weil er keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug. Als er seine Personalien nicht nennen wollte, wurde er nach Polizeiangaben zur Feststellung se