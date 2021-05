88-Jährige in ihrem Haus in Bremen von zwei Räubern überfallen

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise auf einen Raubüberfall in Bremen. (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa

Bremen. Zwei Räuber haben am Donnerstagnachmittag eine 88 Jahre alte Frau in ihrem Haus in Woltmershausen überfallen. Die Männer erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Bremerin erlitt einen Schock.

Nach Angaben der Bremer Polizei brachte die 88-Jährige gegen 14.40 Uhr ihren Müll nach draußen und ließ dabei die Tür offen. Als sie wieder ins Haus zurückkehrte, erwarteten sie die beiden Räuber. Die Bremerin wurde zu Boden geschubst. Ansc