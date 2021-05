Die Polizei sucht zwei Männer, die einen 36-Jährigen in Kirchhuchting angegriffen und verletzt haben sollen. (Symbolfoto)

imago-images/Fabian Geier

Kirchhuchting. Am Mittwochabend ist ein 36-jähriger Mann beim Roland-Center angegriffen und verletzt worden.

Mindestens zwei Angreifer haben am Mittwochabend um 20.50 Uhr an der Bushaltestelle Roland-Center in Kirchhuchting einen sehbehinderten 36-Jährigen angegriffen und ihn mit Tritten gegen den Kopf verletzt. Das hat die Bremer Polizei mitgetei