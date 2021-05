Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die in Bremen Fahrzeuge durch Einritzen von Hakenkreuzen beschädigt haben. (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa

Bremen. Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Zeit von Freitag bis Sonntagabend in der Überseestadt in Bremen-Walle mehrere Fahrzeuge mit Hakenkreuzen zerkratzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Täter gelangten nach Angaben der Polizei auf das eingezäunte Gelände eines Betriebes an der Straße Walfischhof und beschädigten vier Lastwagen. Die Unbekannten hatten Scheibenwischer und andere Fahrzeugteile verbogen oder ganz abgebroch