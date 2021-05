Polizei sucht Zeugen nach Randale in Bremen

In Bremen ist am Samstag ein Zivilwagen der Polizei ausgebrannt.

NWM-TV

Bremen. In Bremen-Mitte hat am Samstagabend ein Zivilwagen der Polizei gebrannt. Kurz darauf wurde ein Stadtteilbüro der SPD in der Neustadt mit Steinen attackiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Laut Mitteilung der Polizei wurden den Beamten gegen 21.50 Uhr an der Straße Am Wall ein brennender Ford Fiesta gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Bei dem Auto hande