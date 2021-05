Die Polizei in Bremen hat am Wochenende Raser und Tuner ins Visier genommen.

Symbolfoto: Uwe Anspach / dpa

Bremen. Die Polizei Bremen hat von Samstag auf Sonntag Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Stellen durchgeführt. Raser und die Tuning-Szene standen im Fokus der Polizei.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, richtete die Kontrollgruppe Raser und Poser am Samstag von 18 Uhr bis 2 Uhr am Sonntag mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet ein und nahm dort zu schnelle Autofahrer und getunte Sportwagen ins Visier.